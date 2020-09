Buch der Woche: Rainer Prohaska

An Houellebecqs gleichzeitig kritischen und humorvollen Analyse des Kunstmarkts interessiert mich das Spiel mit seinem literarischen Alter Ego zwischen Autobiografischem und Fiktion als kreative Strategie. Als Kunstschaffender bringe ich mich schließlich unweigerlich in mein Werk persönlich ein, ebendas ist auch Houellebecq bewusst, reflektiert es durch den Protagonisten und ermordet ihn schließlich sogar symbolträchtig. Ebenso macht die Beschreibung der fiktiven Kunstprojekte und Ausstellungsformate Neugier – am liebsten würde man sie in der Realität erproben.

* „Kulturjahr Graz“: Der Künstler realisiert seine performative Reihe „Traverso La Città“: 23. September bis 7. Oktober, www.rainer-prohaska.net

