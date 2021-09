Faszinierend: Die besten Vogelbilder des Jahres

Kann ein Vogel politisch sein? Ja. Gemeint ist aber nicht unser rotweißroter Bundesadler. Seine gesprengten Eisenketten erinnern an die Befreiung von den Nazis. Auch nicht der majestätische Weißkopfadler, der in Amerika auf der Ein-Dollar-Note prangt. Er symbolisiert Macht und Stärke. Und auch Larry, der Logo-Vogel von Twitter ist nicht gemeint. Auf Twitter ließ Donald Trump seine politischen Tiraden los. Wobei: Amerika, Trump, in die Richtung geht es – denn das Siegerfoto von Alejandro Pietro beim „Bird Photographer of the Year“-Bewerb beweist Hintersinn.