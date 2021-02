Warum ein Windhund jetzt das Internet verrückt macht

Dünn, grau, süß: Tika the Iggy ist die neue Sensation im Internet. Schuld daran ist ein TikTok-Video. Darin führt die kanadische Greyhound-Hündin vor einem Kleiderkasten in rasantem Tempo nacheinander ihre Lieblingsoutfits vor. Dazu begleitet sie eine Stimme mit künstlich aufgesetzter Latino-Sprachfärbung.

Das Problem, über das hier Beschwerde geführt wird: All die schönen Outfits, die sie geplant hatte, 2020 anzuziehen – nix da. Ihre stylischen Modeteile darben im Kasten kläglich vor sich hin, denn tragen und ausführen ist verboten – Sie wissen schon, Pandemie. Nichts mit Eindruck schinden also. Oder, perfekt in einem Oneliner zusammengefasst: „Loved it, couldn’t wear it“.