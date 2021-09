Beyoncé und die Lust der starken Frauen am 40er

Das weiß auch Jessica Alba, sie wurde im April 40. Als die Filmkarriere ins Stottern geriet, gründete sie einfach eine Firma: The Honest Company stellt Baby- und Beauty-Produkte her, die besonders natürlich sind. Beim Börsegang lukrierte das Unternehmen kürzlich 413 Millionen Dollar. Hollywood mit seinem Jugendwahn? Hat Alba, in zweiter Karriere Firmenchefin, nicht nötig.

Sie hat sich freigespielt, wie auch Meghan Markle. Ihr zweites Kind brachte sie eben zur Welt, zwei Serien für Netflix sind in Arbeit, auch für sie läuft es. Mit 40 weiß sie aber vor allem eines: Sie will selbstbestimmt leben, das englische Königshaus hätte das nur schwer zugelassen. Sich freizumachen von alten Banden, die Kraft finden, neu anzufangen – auch das ist der neue Mut der flotten Vierziger.

Siehe Paris Hilton: Anfang des Jahres und 40 geworden, räumte sie in der Doku „This is Paris“ mit ihrem Dummchen-Image auf, erzählte von Traumata und Ängsten. Und hat dennoch das Spaßhaben nicht verlernt, wie sie in einer Kochshow neuerdings beweist. In „Cooking with Paris“ kocht sie in Spitzenhandschuhen und verzweifelt an einer Grillzange. Man lernt eben nie aus. Auch nicht mit 40.