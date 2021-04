Die faszinierendsten Unterwasser-Paradiese

Welt unter den Wellen

Schöne neue Welt unter den Wellen. Mit modernen Kameras lassen sich pro Tauchgang beinahe unbegrenzt viele Bilder schießen. Sie scharf zu bekommen, ist ob des rasanten Treibens schon eine andere Sache. Die Motivsuche zig Meter unter der Meeresoberfläche gleicht sowieso einem Wagnis.

„Die Herausforderung ist, sich zugleich auf das Tauchen und das Fotografieren zu konzentrieren“, erklärt Michael Pyerin aus Brunn am Gebirge das Kniffelige an dieser Kombination. „Es ist möglich, dass man sich fünfzehn Minuten oder mehr Zeit nehmen muss, um das Motiv so zu gestalten, wie man es sich vorgenommen hat.“

Gänsehautfaktor schwimmt mit

Zeit, in der man für alles andere keine Augen mehr hat. Tauchgänge wie diese werden zumindest zu zweit durchgeführt. Aber Tiere schlafen nicht, sobald einmal menschliche Wesen vor ihrer Nase auftauchen. „Gut, wenn man mit weißen Haien taucht, wird man meist in einem Schutzkäfig in die Tiefe gelassen“, erklärt der Berufsfotograf. „Sie sind keine Killer, aber Respekt hat man trotzdem.“

Gänsehautfaktor hin oder her, das Abtauchen in diese Sphären gerät dieser Tage zu einer Befreiung. „Eine dringend benötigte Flucht in die Unterwasserwelt“, nannte so auch einer der Juroren diesen Wettbewerb der tauchenden Fotografen.