Auf ins Abenteuer und ab ins vertikale Wandern

Sind Sie schwindelfrei? Nein? Macht nichts. Wir bringen Sie in luftige Höhen und zu sensationellen Ausblicken, ohne dass Sie sich fürchten müssen. Denn wir haben Lust auf neue Inspiration! Und offenbar nicht nur wir: Rund um die Welt gibt es immer mehr Gipfelpfade und Wanderwege entlang steiler Felswände – „vertikales Wandern“ nennt man das. Derzeit können wir die abenteuerlichen Routen nicht selbst bereisen, aber das tut der Sehnsucht keinen Abbruch. Wir haben spektakuläre Touren gefunden und ihre nicht minder spannenden Geschichten erfahren. So entstand der „Caminito del Rey“ in Südspanien ursprünglich deshalb, weil Material zu einem Bauprojekt transportiert wurde – der König ehrte damals den Bauherren mit dem Grafentitel, der Steg verfiel, wurde aber restauriert und vor einigen Jahren neu eröffnet.

Nicht minder aufregend kann es aber in Österreich sein. Denn vielmehr geht es um Entdeckungen, sagt etwa Michael Schottenberg. Und darum, dass jede Reise letztlich eine zu sich selbst ist. Die Bedeutung des Fokus’ auf sich selbst haben Künstler übrigens schon früh ins Zentrum gerückt – hier allerdings nicht im Sinne des Inneren, sondern des Äußeren. Schon lange vor den Instagrammern inszenierten sie das „Ich“ zum Kunstwerk in Form von Selbstporträts, so gesehen den Vorläufern der Selfies – was das Thema wieder aktuell macht. Lesen Sie dazu die Story und auch die überraschende Geschichte über den Trend zu Gesichtstattoos.

Viel Freude und Inspiration mit diesen und weiteren Artikeln Ihrer neuen freizeit!

Ihre Marlene Auer