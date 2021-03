Ziemlich beste Freunde: Die ungewöhnlichsten Tier-Beziehungen

So galten etwa Schafe kaum als intellektuelle Elite, eher im Gegenteil: süß aber mit leerer Birne, war der allgemeine Konsens. Doch siehe da, eine australische Studie rehabilitiert die Schafköpfe vollständig! Sie können komplexe Aufgaben lösen, finden aus den kompliziertesten Irrgärten heraus, sie haben ein enormes Gedächtnis – und nutzen es auch, um zu lernen. Sie schauen nur so doof, wahrscheinlich, um die Menschen in Sicherheit zu wiegen. Was Schafe noch auszeichnet, ist, dass sie innerhalb der Herde unglaublich feste und gute Freundschaften pflegen.

Und manchmal finden sie auch außerhalb der Herde jemanden, mit dem sie unzertrennlich werden. Wie Larry das Lamm auf einer idyllischen Farm in England. Er und Jungstier Buddy sind dort unzertrennlich.