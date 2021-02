Boom zur Modellbahn: Diese Bastler verstehen Bahnhof

Das Fahren sei aber nicht das Wichtigste, versichern die Mitglieder. Vielmehr stehe die Technik im Vordergrund. „Die Faszination am Modellbau ist der Weg von der Idee im Kopf zur Realisierung. Gemeinsam mit Kollegen über technische Probleme zu reden und an einer Lösung zu arbeiten“, sagt Nemec. Die Modellbauer tüfteln an Schaltungen, Fahrwerken und Schienenplänen. Die hübsche Landschaft kommt immer erst zum Schluss. Modellbau ist ein Hobby, das einiges an Zeit braucht. Und viele Menschen haben davon während der Corona-Krise genug.

Modelleisenbahnen erleben daher einen Boom. Nachfrage beim europäischen Marktführer Märklin: „Die Indizien für eine höhere Nachfrage nach Modelleisenbahnen sind vorhanden“, heißt es dort technisch-nüchtern. „Märklin-Fans haben 2020 auffallend mehr Zeit mit ihrem Hobby verbracht und andere ein neues Hobby für sich entdeckt.“ Ende Dezember hatte Märklin einen um 40 Prozent höheren Auftragsbestand als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Die Firma hat Produktionskapazitäten aufgestockt.

Jüngstes Mitglied ist 21, ältestes 101

Beim Club in der Johnstraße, wo man auf andere Marken setzt, habe es trotz Booms noch kein verstärktes Interesse gegeben, meint Nemec. Das Durchschnittsalter der 45 Mitglieder liegt bei 61,7 Jahren. Die jüngste Person ist 21, die älteste 101 Jahre alt. Sie ist eine der wenigen Damen in der Runde, wie die 25-jährige Maschinenbautechnikerin Platzer. „Ich bin die Chefin hier. Die Herren finden gut, dass ich das mach’. Und ich konnte schon immer mehr mit Männern.“

Einmal im Monat ist Fahrbetrieb – in Nicht-Corona-Zeiten sind die Türen für Besucher offen. Was den Verein so besonders macht: Wenn die Züge rollen, dann nach Fahrplan. Da sitzen zwei Personen an einem Stand. Wenn sie einen Zug losschicken, greifen sie zum Telefon – zurufen können sich die Stationsvorstände im realen Leben auch nichts.