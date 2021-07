Am Herd mit Rasmus Borkowski

Proben, Auftritte. Rasmus Borkowski kommt einfach nicht zum Einkaufen. So begebe ich mich mit der Zutatenliste aus dem Büro der Volksoper auf Shoppingtour. Dorade, unbedingt frisch. Limetten, unbehandelt. Zwei Kilogramm Meersalz, grob. Klingt alles ein bisserl kompliziert. Und dann stehe ich mit dem feschen jungen Mann vor all den Dingen, und wir sind beide ein wenig ratlos. Salzkruste? „Das ist das Erste, was mir zwischen Tür und Angel in den Kopf schoss. Aber wir können auch ganz was anderes machen.“ Er deutet auf meinen Kühlschrank. Nein, jetzt hab’ ich das alles besorgt, jetzt will ich’s wissen. Salzkruste gab’s in meiner Küche noch nie. Backrohr aufdrehen, Erdäpfel schälen. „Ich liebe Püree und ich liebe Fisch“, erzählt der 34-Jährige. Geboren in Lübeck, verbrachte er ein paar Jahre seiner Kindheit in El Salvador, wo seine Eltern, beide Lehrer, unterrichteten. Schon als Kind stand er immer wieder auf diversen Bühnen. Seine Schwester wurde Filmemacherin, sein Bruder Musiker.