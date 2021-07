2. Terminkonflikte

Kurios: Daemen hätte eigentlich erst auf dem zweiten Flug der "New Shephard" dabei sein sollen, das Ticket für den letzten freien Platz am Launchtag wurde nämlich ursprünglich um 28 Millionen US-Dollar an einen Unbekannten versteigert. Der lehnte jedoch aufgrund einer Terminüberschneidung ab, und Daemen rückte nach. Was wohl unaufschiebbarer war als ein Flug ins All?