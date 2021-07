An Funks Stelle durfte John Glenn die berühmte Mercury-Rakete „Friendship 7“ betreten und als erster Amerikaner die Erde umkreisen – obwohl er Funk in den Stress- und Tauglichkeitstests unterlegen war. Vor allem in der Isolationskapsel, wo viele Männer nach drei Stunden die weiße Fahne hissten. Wally Funk hielt es dort mehr als drei Mal so lange aus.

Weitere Anläufe, um ein weibliches Bein in die Tür zur Raumfahrt zu kriegen, scheiterten Ende der 70er-Jahre.