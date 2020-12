Die Weihnachtsmann-Verschwörung

Christkind oder Weihnachtsmann? Bei dieser Frage scheiden sich die Geister. Während in Europa eher das Christkind schon am Heiligen Abend am 24. Dezember die Geschenke bringt, ist es in großen Teilen der Welt der Weihnachtsmann, der erst am 25. ausliefert.

Aber woher kommen diese Figuren eigentlich? Und was hat der Teufel damit zu tun? Fakt ist, dass einerseits eine ausgeklügelte Werbemasche dahintersteckt. Andererseits waren es auch die Nazis, die das Bild prägten, so unweihnachtlich das auch klingen mag. Die Fake Busters haben sich gefragt, wie viel Wahrheit hinter unseren Weihnachtsgeschichten steckt.

