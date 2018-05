Link zum Original-KURIER-Artikel



Am 7. Mai wurde Wladimir Putin zum 4. Mal

als russischer Präsident ins Amt eingeführt.

Die Präsidenten-Wahl im März 2018 hatte Putin

mit 77 Prozent der Stimmen gewonnen.



5 000 Gäste waren bei seiner Amts-Einführung

im Kreml dabei.

Der Kreml ist seit 1992 der Amts-Sitz von

russischen Präsidenten.



Unter den Gästen war unter anderem der

russische Minister-Präsident Dimitri Medwedew,

der ehemalige deutsche Bundes-Kanzler Gerhard Schröder

und Erz-Bischof Kyrill von der russisch-orthodoxen Kirche.



Seit 18 Jahren ist Wladimir Putin Präsident.

Seine jetzige Amts-Zeit geht bis 2024 und ist laut der

russischen Verfassung seine letzte Amts-Zeit.

In einer Verfassung stehen die Regeln von einem Staat.



Nicht alle Menschen in Russland wollen Putin als Präsidenten

haben.

Mindestens 1 600 Menschen wurden festgenommen,

weil sie gegen ihn protestiert haben.

Bei einem Protest zeigt man öffentlich, dass man etwas

nicht gut findet und man sich eine Änderung wünscht.

Viele Demonstranten sind wieder freigelassen worden.

Aber viele Putin-Gegner sind immer noch im Gefängnis.



Laut dem Bericht der russischen Nachrichten-Agentur

reist Präsident Putin am 5. Juni nach Wien.

Er möchte mit dem österreichischen Bundes-Präsidenten

Alexander van der Bellen sprechen.