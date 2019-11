Wien: Der erste Weihnachtsmarkt eröffnet am 7. November

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der große Weihnachtsbaum, am Rathausplatz

wurde schon aufgestellt.

In diesem Jahr ist es eine 130 Jahre alte Fichte.

Das heißt, dass jetzt wieder

die Zeit der Weihnachtsmärkte beginnt.



Der erste Weihnachtsmarkt in Wien

öffnet schon am 7. November.

Es ist der Weihnachtsmarkt im Museumsquartier.

Der Weihnachtsmarkt im Museumsquartier

hat bis zum 23. Dezember täglich geöffnet.

Beim Weihnachtsmarkt im Museumsquartier

gibt es Punsch und täglich Live-Musik ab 17:00 Uhr.

Der bekannteste Weihnachtsmarkt in Wien

öffnet am 15. November am Rathausplatz.

Er hat bis 26. Dezember täglich geöffnet.

Dort kann man an 152 Ständen Essen und Trinken und

Dinge wie Spielzeug, Christbaumschmuck,

Kerzen oder Duftöle kaufen.

Am selben Tag startet auch der „Kleine Eistraum“.

Der Kleine Eistraum ist eine Fläche,

auf der man eislaufen kann.

Die Fläche ist weihnachtlich geschmückt.

Auch auf dem Messeplatz 1, im 2. Bezirk,

eröffnet am 15. November ein Weihnachtsmarkt.

Dieser Weihnachtsmarkt hat das Motto „Alm Advent“.

Geöffnet hat er sogar bis 1. Jänner 2020.

Dort kann man gemeinsam backen,

basteln, essen und trinken.

Mehr Infos gibt es auf der Internetseite:

www.almadvent.at

Am 15. November eröffnen auch die Weihnachtsdörfer im

Alten AKH, am Maria-Theresien-Platz und

vor dem Schloss Belvedere.

An den 3 Orten gibt es verschiedenes zu sehen.

Unter dieser Internetseite findet man mehr

Informationen zu den Weihnachtsdörfern:

www.weihnachtsdorf.at