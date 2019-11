Kitsch, Kekse, Kunsthandwerk: Wien startet in die Adventsaison

Alm Advent

Erstmals gibt es in Wien heuer den Alm Advent auf dem Messeplatz. Damit hat die Oktoberfestifizierung der Stadt auch die Weihnachtszeit erreicht. Der Alm Advent will ein „Dorf mitten in der Stadt“ sein. Die Stände heißen dort nicht „Hütten“ sondern „Stuben“, es geht um „heimeliges“ Zusammensein. Deswegen gibt es eine Bastel-Stube, wo man „z’sam basteln und backen“ wird; eine „Feinspitzstuben, in der man „z’sam gustieren“ kann oder eine Aroma-Stuben, in der man „z’sam Tee trinken“ soll.

Info: 2., Messeplatz 1. 15. November 2019 bis 1. Jänner 2020. Jede Stube hat eigene Öffnungszeiten. Alle Infos: www.almadvent at.