Wie ständige Veränderungen Mitarbeiter stressen

In der heutigen Zeit gibt es in Firmen ständig Veränderungen.

Es wird erwartet, dass sich Mitarbeiter

an die Veränderungen anpassen.

Der Psychologe Axel Koch hat ein Buch

über dieses Problem geschrieben.

Ein Psychologe beschäftigt sich

mit dem Verhalten von Menschen.

Das Buch hat den Titel „Change mich am Arsch“.

Axel Koch wollte das Buch bereits vor 6 Jahren schreiben.

Dem Psychologen fiel damals schon auf,

wie sehr die Menschen unter den

Veränderungen in den Firmen leiden.

Veränderungen durch neue Chefs

Axel Koch sagt, dass die meisten

neuen Chefs in Firmen glauben,

dass man schnell und viel verändern muss.

Das erhöht den Stress.

Der Psychologe sagt, dass Menschen

sehr unterschiedlich auf solche Veränderungen reagieren.

Die einen verlieren die Freude

an der Arbeit oder werden krank.

Die anderen wechseln die Arbeit.

Jüngere Menschen gehen häufiger.

Über 50-jährige überlegen sich gut, ob sie kündigen,

weil sie schwerer wieder eine Arbeit finden.

Für Mitarbeiter hat er den Ratschlag:

Man merkt doch selbst wenn man etwas verändern muss.

Wenn man sich im Beruf nicht mehr gut fühlt,

sollte man eine andere Arbeit suchen.

Axel Koch rät den Chefs dazu,

nur so viel zu verändern, wie unbedingt notwendig ist.

Sie sollen vor Veränderungen überlegen,

wie viel ihre Mitarbeiter aushalten können.