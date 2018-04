Psychologe: So verändern Unternehmen ihre Mitarbeiter kaputt

Kochs Botschaft an Manager: „Denken Sie um. „Wie viel Neues muss sein? Wie viel halten Menschen aus?“ Doch Chefs seien oft im Panikmodus, weil sie auf die Veränderungen durch die Digitalisierung schnell reagieren wollen. „Dabei ist das Tempo oft gar nicht nötig. Ein Beispiel: Vom Zeitpunkt, als die erste Internetapotheke eröffnet hat, bis sich das Konzept durchgesetzt hat, dauerte es insgesamt 15 Jahre.“ Auch für die Mitarbeiter hat er einen Rat: „Werden Sie aktiv. Nehmen Sie das Gefühl nicht hin, kaputtzugehen und sehen Sie sich nach Optionen um. Gehen Sie zum Betriebsrat, zu Kollegen und versuchen Sie, im Betrieb ihre Arbeit so zu gestalten, dass sie damit leben können. Wer nämlich das Gefühl hat, das Heft in der Hand zu haben, kommt mit der Situation besser zurecht.“

Allerdings hätten viele Angst, gekündigt zu werden, wenn sie Forderungen stellen. Andere denken, sie müssten sich anpassen, weil sie ja flexibel sind. „So entsteht ein psychischer Spannungszustand. Einerseits ist da der innere Anspruch, sich der Änderung zu stellen. Andererseits merkt man, dass es nicht geht.“

Was also tun, wenn ich merke, dass ich nichts bewegen kann? „Dann muss ich die Firma verlassen – das ist allemal besser, als vor die Hunde zu gehen.“ Das gelte auch dann, wenn man in einer strukturschwachen Region wohnt, in der es nicht einfach ist, einen neuen Job zu bekommen. „Diesen Punkt spürt jeder. Genauso wie jemand garantiert den Moment merkt, in dem das Eis, auf dem er geht, unter ihm brüchig wird.“

Hoffnung, dass die Situation in Zukunft besser wird, hat der Psychologe wenig: „Die digitale Transformation ist erst in der Anflugphase, das Tempo wird sich wohl erhöhen.“ Jeder müsse sich fragen, wie er eine Veränderungsbalance schafft: „Denn so schnell können Menschen irgendwann nicht mehr laufen.“ Vollzeitjobs werde es daher vielleicht bald nicht mehr geben – einfach, weil niemand ständige Leistungsverdichtung und Veränderung durchhält.