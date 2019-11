Wie man mit dem Rauchen aufhören kann

Link zum Original-KURIER-Artikel

Durch Rauchverbote und höhere Preise hören

immer mehr Menschen mit dem Rauchen auf.

Jetzt hat die Aktion „November rauchfrei“ begonnen.

Auf der Internetseite www.rauchfrei.at findet

man Tipps und Tricks, um mit dem Rauchen aufzuhören.

Es gibt auch ein kostenloses Handyprogramm,

das helfen soll, mit dem Rauchen aufzuhören.

Es heißt: „Rauchfrei App“.

Es gibt eine Vorgehensweise, die besonders gut hilft,

um sich das Rauchen abzugewöhnen.

Diese nennt sich 3 A-Technik.

Wenn man das Verlangen nach einer Zigarette hat,

sollte man sich ablenken, abwarten und abhauen.



Ablenken

Man soll sich auf etwas Anderes konzentrieren

und etwas tun, das ablenkt.

Man kann zum Beispiel lesen oder an

einen schönen Moment denken.



Abwarten

Man sollte daran denken, dass das

Verlangen nach einer Zigarette bald wieder vorbei ist.

Und man sollte daran denken, dass man das

Verlangen nach einer Zigarette schon oft

gut überstanden hat.



Abhauen

Für einen Moment sollte man den Ort verlassen,

an dem man sich gerade befindet.

Man kann sich zum Beispiel kurz draußen

bewegen und tief durchatmen.



Wenn man rückfällig wird,

ist das nicht so schlimm.

Es kann Jahre dauern,

mit dem Rauchen aufzuhören.