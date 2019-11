Westjordanland: Die USA erkennen israelische Siedlungen an

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Außenminister der USA gab vor kurzem folgendes bekannt:

Die USA sind mit dem Siedlungsbau von den

israelischen Juden, im Westjordanland, einverstanden.

Das Westjordanland ist ein Gebiet in Israel.

Dort wohnen Palästinenser und Juden.

Palästinenser und Juden haben

seit über 50 Jahren Krieg miteinander.

Die Juden und Palästinenser beanspruchen beide das

Westjordanland und Ost-Jerusalem für sich.



Im Jahr 1967 eroberte Israel das

Westjordanland und Ost-Jerusalem.

Dann begann Israel, dort Siedlungen

für israelische, jüdische Siedler zu bauen.

Die Palästinenser wurden vertrieben und verdrängt.

Heute leben in diesem Gebiet mehr als 600 000

israelische, jüdische Siedler in mehr als 200 Siedlungen.



Die Palästinenser sehen Ost-Jerusalem

als die Hauptstadt vom Staat Palästina.

Sie möchten nicht, dass dort jüdische

Siedlungen gebaut werden.

Die EU erkennt die israelischen, jüdischen

Siedlungen nicht an.

Die EU-Mitglieds-Staaten sind der Meinung,

die Siedlungen wurden unerlaubt gebaut.

Die Regierung in den USA ist anderer Meinung.

Die Regierung der USA meint, dass es nichts bringt,

die Siedlungen in Israel als unerlaubt zu bezeichnen.

Der Außenminister der USA sagt, das hätte auch

bisher nichts gebracht.

Die EU ist weiterhin nicht mit dem Siedlungsbau

in Israel einverstanden.

Die Palästinenser finden die Entscheidung

der USA ebenfalls nicht gut.

Sie sagen, dass ihnen ihr Land und ihre Rohstoffe

weggenommen werden.