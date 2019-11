Wenn Eltern ihre Kinder sogar bis in die Universität begleiten

Link zum Original-KURIER-Artikel



Der Begriff Helikopter-Eltern beschreibt

ein bestimmtes Verhalten von Eltern.

Helikopter-Eltern sind übertrieben fürsorglich.

Sie möchten ihre Kinder am liebsten ständig

in ihrer Nähe haben und sie

vor allen Gefahren beschützen.

Helikopter-Eltern wollen überall die Kontrolle

haben und für ihr Kind alle Probleme

aus dem Weg räumen.

Helikopter-Eltern gibt es aber nicht nur in Volksschulen,

sondern mittlerweile sogar in Universitäten.



Oft kommen Helikopter-Eltern zu den

Beratungs-Gesprächen in die

Beratungs-Stellen der Universitäten mit.

Manche kommen sogar ohne ihre Kinder.

Teilweise interessieren sich die Eltern auch mehr

für die Information als ihre Kinder.

Einige Eltern rufen auch in der Universität an

und wollen mit den Professoren

über die Noten ihrer Kinder diskutieren.

Es gab auch schon Eltern, die mit zur

Aufnahme-Prüfung gehen wollten.

Zur Aufnahme-Prüfung dürfen aber immer nur Personen,

die sich um einen Studien-Platz bewerben.

Oft wollen Eltern auch Auskünfte

über die Noten ihrer Kinder haben.

Auch deshalb rufen sie in den Universitäten an.



Die Mitarbeiter der Universitäten wünschen sich

selbständige Studenten, die sich eigenständig

um ihre Dinge kümmern.

Die Betreuung der Eltern ist nicht vorgesehen

und kann sehr mühsam sein.