Weltweit sterben viele Menschen an Masern

Die Weltgesundheits-Organisation gab bekannt,

dass auf der Welt wieder mehr Menschen

an der Krankheit Masern sterben.

Die Weltgesundheits-Organisation

wird mit WHO abgekürzt.

Die WHO kümmert sich darum,

dass es weltweit weniger Krankheiten gibt

und die Menschen länger gesund sind.

Masern sind eine sehr ansteckende Krankheit.

Sie können beim Sprechen, Husten

oder Niesen übertragen werden.

Masern zeigen sich durch hohes Fieber

und durch rote Flecken auf der Haut.

In besonders schlimmen Fällen kann

die Krankheit sogar tödlich sein.



Der Grund, warum sich die Erkrankung

ausbreitet ist, dass sich nicht genug

Menschen dagegen impfen lassen.

Zwei Impfungen sind nötig, um

sich vor der Krankheit zu schützen.

Laut WHO müsste sich fast

die ganze Bevölkerung impfen lassen.

Nur so könnte man

neue Ansteckungen verhindern.



In den Ländern Kongo und der Ukraine

gab es im Jahr 2019

die meisten Ansteckungen mit Masern.

Aber auch in anderen Ländern sind Masern

ein großes Problem.