Die Masern sind weltweit wieder auf dem Vormarsch

Zu niedrige Impfrate

Ein Grund für die Ausbreitung ist laut der WHO eine zu niedrige Impfrate in einigen Bevölkerungsgruppen oder Regionen. Die Organisation schätzt, dass 2018 weltweit 86 Prozent der Kinder eine erste Impfung erhielten, nur rund 70 Prozent dann aber die empfohlene zweite Dosis. Nach WHO-Angaben ist eine Impfrate von 95 Prozent mit zwei Dosen in jedem Land nötig, um die Bevölkerung vor der Krankheit zu schützen.

Kongo und Ukraine im Fokus

Für 2019 wurden bis Mitte November die weitaus meisten Ansteckungen aus dem Kongo gemeldet. Die Behörden gehen davon aus, dass allein in dem Land mehr als 5000 Menschen an Masern gestorben sind - weit mehr, als dort seit Sommer 2018 durch Ebola ums Leben kamen.

In Europa kam es in der Ukraine zu einem großen Ausbruch mit fast 57.000 gemeldeten Fällen. Auch in Liberia, Madagaskar und Somalia gibt es große Probleme mit den Masern. Auf diese fünf Staaten entfällt letztlich fast die Hälfte aller gemeldeten Fälle. Aber auch in den USA, die bereits als masernfrei galten, ist die Tendenz wieder steigend - das Land verzeichnete so viele Fälle wie seit 25 Jahren nicht mehr.