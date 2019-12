Masernfall in der Steiermark: 21 Kinder dürfen nicht zur Schule

Am stärksten betroffen ist die Steiermark, ein Viertel der Erkrankungen trat in dem Bundesland auf. Den Anfang machte die Serie im Jänner: Ein Jugendliche saß - bereits infiziert - in der Ambulanz der Kinderklinik in Graz, Dutzende Babys mussten daraufhin vorsorglich behandelt werden. Im März gab es dann Aufregung in Kärnten, ein Klagenfurter Busfahrer erkrankte.