Was Österreichs Jugend in der Freizeit gerne macht

Link zum Original-KURIER-Artikel



Die meisten Jugendlichen möchten

in ihrer Freizeit eine Pause vom

Stress im Alltag haben.

Außerdem möchten sie Dinge tun können,

die ihnen Spaß machen.

In ihrer Freizeit ist es den Jugendlichen wichtig,

dass sie freiwillig entscheiden,

was sie machen wollen.

Das hat eine Untersuchung ergeben.

Für die Untersuchung wurden 1000

Jugendliche im Alter von

16 – 29 Jahren befragt.

Die österreichischen Jugendlichen

machen 2 Sachen besonders gerne:

Sport und sich entspannen.

Jeder dritte Jugendliche macht

am liebsten Sport in der Freizeit.

Besonders beliebt ist Sport im Freien.



Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen

ist den Jugendlichen auch sehr wichtig.

Einkaufen, Feiern gehen oder gemeinsames Kochen,

ist ihnen nicht so wichtig.

Das benutzen von Internet-Seiten wie

Facebook und Twitter, ist den Jugendlichen

auch nicht so wichtig.

Lieber lesen die Jugendlichen,

oder spielen Videospiele.