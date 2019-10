Was man beachten muss, wenn man im Winter mit dem Fahrrad fährt

Link zum Original-KURIER-Artikel



Der KURIER gibt wichtige Tipps, was man beachten sollte,

wenn man im Winter mit dem Fahrrad unterwegs ist.



Licht-Anlage prüfen

Bevor man mit dem Fahrrad im Dunkeln fährt,

sollte man unbedingt die Licht-Anlage

vom Fahrrad überprüfen.

Es gibt gesetzliche Regelungen für die Licht-Anlage

an Fahrrädern.

Diese müssen eingehalten werden.



Bremsen



Die Bremsen beim Fahrrad sollten

regelmäßig kontrolliert werden.

Weichere Brems- Beläge sind bei Regen

und bei Kälte besser.

Brems-Beläge sind ein Teil der Bremsen.



Fahrrad-Kette ölen



Man sollte die Fahrrad-Kette öfter

mit speziellem Öl beschmieren.

Nach dem es das erste Mal geschneit hat,

sollte man die Fahrrad-Kette alle 14 Tage ölen.

Die Schaltung sollte man auch mit Öl einschmieren.



Reifen-Druck senken



Bei Eis oder Schnee sollte man den

Reifen-Druck etwas senken.

Am besten sind spezielle Reifen für den Winter.



Passende Jacken



Man sollte eine Jacke anziehen die beim Po

etwas länger ist.

Am besten sind bunte, wasserdichte Sportjacken.



Vorsichtig sein



Im Winter sollte man beim Fahren gut aufpassen

und nicht plötzlich bremsen.