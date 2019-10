So kommen Sie mit Ihrem Fahrrad unbeschadet durch die kalte Jahreszeit

Noch vor wenigen Jahren wurden jene, die auch bei sinkenden Temperaturen und eisigem Niederschlag auf ihr Fahrrad stiegen, milde belächelt. Inzwischen steigt die Zahl der „four seasons biker“: laut einer Studie vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) vor allem in den großen Städten wie Wien, Graz oder Innsbruck, aber auch in Vorarlberg, wo traditionell am meisten Rad gefahren wird.

Der KURIER bietet rechtzeitig vor dem Kriterium des ersten Schnees die wichtigsten Service-Tipps: