Viele Menschen finden die Wiener unfreundlich

Link zum Original-KURIER-Artikel



Es gab eine Umfrage zu verschiedenen Städten.

Wien wurde beim Thema Unfreundlichkeit

auf den 3. Platz gewählt.

Fast die Hälfte der Befragten gab an,

dass die Menschen in Wien unfreundlich sind.

Viele Menschen finden es auch schwer,

in Wien Freunde zu finden.

Nur Paris und Kuwait-Stadt wurden

beim Thema Freundlichkeit schlechter bewertet.

Kuwait ist ein arabisches Land,

mit der Hauptstadt Kuwait-Stadt.

Paris ist die Hauptstadt von Frankreich.



Insgesamt liegt Wien aber auf Platz 23 von 72 Städten.

Beim Thema Umwelt wurde Wien gut bewertet.

Beim Freizeit-Angebot liegt Wien auf Platz 17.



Diese Städte wurden am besten bewertet:

Taipeh , Hauptstadt von Taiwan

Kuala Lumpur Hauptstadt von Malaysien

Ho-Chi-Minh City, Stadt in Vietnam