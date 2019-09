USA: Jede 16. Frau wird beim ersten Mal zum Sex gezwungen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Eine Ärztin in den USA hat erforscht, wie viele Frauen

bei ihrem ersten Mal zum Sex gezwungen werden.

Dazu wurden die Daten von über 13 000 Frauen

zwischen 18 und 44 Jahren ausgewertet.

Die Daten stammen aus dem Zeitraum

vom Jahr 2011 bis zum Jahr 2017.

Das Ergebnis zeigte, dass jede 16. Frau in den USA

beim ersten Sex vergewaltigt wurde.

Die Täter waren im Durschnitt ungefähr 27 Jahre alt.

Die Hälfte der Frauen gab an, dass sie

währenddessen festgehalten wurden.

Mehr als die Hälfte der Frauen wurde mit Worten bedroht.

Ein kleiner Teil der Frauen wurde körperlich angegriffen,

zum Beispiel mit Schlägen.

Die Forscherinnen fanden außerdem heraus,

dass Frauen die beim 1. Mal zum Sex gezwungen wurden,

häufiger Regelschmerzen und Beckenbeschwerden haben.

Diese Frauen werden außerdem

früher schwanger und treiben häufiger ab.

Bei einer Abtreibung beendet ein Arzt

die Schwangerschaft von der Frau vorzeitig.

Dabei wird das ungeborene Kind aus dem Körper

der Frau entfernt und stirbt dabei.

Frauen, die vergewaltigt wurden, haben oft

ein geringes Selbstwertgefühl, leiden an Depressionen

und haben weniger Kontakt zu anderen Menschen.

Damit Vergewaltigungen seltener werden,

muss sich einiges ändern.

Frauen und Männer müssen in allen

Bereichen vom Leben gleichberechtigt sein.

Kein Mann darf denken, dass er das Recht hat,

eine Frau zum Sex zu zwingen.