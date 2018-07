USA: Hungriger Waschbär klettert auf Hochhaus

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ein Waschbär ist vor 2 Tagen auf ein Hochhaus

im amerikanischen Bundestaat Minnesota geklettert.

2 Tage befand sich der Waschbär

auf der Seitenwand von dem Hochhaus.

Bilder von dem Waschbären verbreiteten sich im Internet.

Die Menschen auf Social Media-Internetseiten

haben die Geschichte vom Waschbär mitverfolgt.

Das Tier war auf der Jagd nach Taubennestern,

um deren Eier zu plündern.

Der Tierschutz wurde von Beobachtern informiert.

Helfer bauten dem Tier eine Kletterhilfe aus Holz,

damit der Waschbär von dem Gebäude klettern konnte.

Das Tier flüchtete aber.

Später kletterte der Waschbär bis ins 12.Stockwerk.

Dort machte er eine Pause

und hat es dann bis in den 20.Stock geschafft.

Durch die Fenster konnte das Tier nicht hereingeholt werden.

Sie ließen sich nämlich nicht öffnen.

Das Tier sollte auf das Dach klettern,

nur so konnte man es in Sicherheit bringen.

Oben wartete eine Falle mit Katzenfutter auf den Waschbär.

Er soll eingefangen werden

und dann in einem Wald ausgesetzt werden.