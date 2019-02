Untersuchung zeigt: Österreicher helfen anderen meist nicht in einer Notlage

Link zum Original-KURIER-Artikel

Eine Untersuchung zeigt, dass Österreicher bei

Notlagen meist nicht helfen.

In Wiener Parks wurde ein Experiment mit

Schauspielerinnen durchgeführt.

Bei dem Experiment geht es darum, warum Menschen

nicht helfen und wie man das ändern kann.

So hat das Experiment ausgesehen:

2 junge Schauspielerinnen unterhalten sich, bis sie plötzlich

beginnen, sich zu streiten und eine die andere bedroht.

Von 158 Zeugen kamen nur 2 Menschen dem Opfer zu Hilfe.

Die 2 Menschen, die halfen, waren selbst junge Frauen.

Ein Teil der Beobachter gab an, geholfen zu haben,

was aber nicht stimmte.

Sie dachten, indem sie Aufmerksamkeit zeigen und zum Beispiel hinsehen,

würden sie den Opfern helfen.

„Bei Täter und Opfer kommen derart kleine Gesten

gar nicht an“, sagt Himmelsbach.

Die Wissenschaftlerinnen Julia Himmelsbach und

Kathrin Röderer, die beim Experiment mitgemacht haben,

sind vom Ergebnis überrascht.

Sie haben erwartet, das nicht viele Menschen helfen würden,

aber dass nur so wenige geholfen haben, war überraschend für sie.

Es gibt mehrere Gründe, warum Menschen bei Streit

lieber wegschauen, anstatt einzugreifen.

„Je mehr Menschen vor Ort sind, desto geringer ist

das Verantwortungsgefühl des Einzelnen“, sagt Julia Himmelsbach.

Das wird in der Wissenschaft „Bystander-Effekt“ genannt.

In der Gesellschaft ist es nicht erwünscht, sich in die

Angelegenheiten von anderen Menschen einzumischen.

„Bevor man das tut, zögert man“, sagt Röderer.

Das Zögern kann im Ernstfall ziemlich schlimm sein.

Besonders bei Gewalt zwischen Familien-Mitgliedern.

Menschen mischen sich noch weniger ein, wenn sie

merken, dass sich 2 streitende Menschen kennen.