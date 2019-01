Österreicher haben Angst vor der eigenen Courage

Was aber bedeutet das? Es ist gesellschaftlich nicht erwünscht, in die Privatsphäre anderer Menschen einzudringen. Sich – salopp formuliert – in fremde Angelegenheiten einzumischen, gehört sich einfach nicht. „Bevor man das tut, zögert man“, sagt Röderer.

Im Ernstfall kann dieses Zögern aber fatal sein. Besonders für Opfer familiärer Gewalt – denn: Wenn für Umstehende der Eindruck entsteht, dass sich Täter und Opfer kennen, steigt die Hemmschwelle, sich einzumischen, noch weiter.

Auch das belegt das Experiment, das in zwei Spielarten durchgeführt wurde: In der einen Variante erweckten Täterin und Opfer den Eindruck, sich zu kennen. In der anderen schienen sie Fremde zu sein. „Das Verantwortungsgefühl der Anwesenden“, sagt Röderer, „war deutlich geringer, wenn sich Opfer und Täter kannten“.