Türkische Gesetze geben Erdogan mehr Macht

Am 4. Juli wurden viele türkische Gesetze

durch eine Verordnung an das neue Präsidialsystem angepasst.

Präsidialsystem bedeutet, dass in einem Land

der Präsident auch gleichzeitig der Regierungschef ist.

Im neuen Präsidialsystem gibt es das Amt

von Regierungschef nicht mehr.

Die Verordnung soll am 9. Juli in Kraft treten, nachdem

Recep Tayyip Erdogan am 8. Juli den Eid als neuer

türkischer Präsident und Regierungschef ablegt hat.

Ein Eid ist ein Versprechen.

Mit einem Eid verpflichtet man sich,

die Wahrheit zu sagen, oder etwas Bestimmtes zu tun.

Erdogan bekommt dadurch nun mehr Macht.

Am 24. Juni hat Erdogan die Präsidentenwahlen mit

ungefähr 53 Prozent aller Stimmen gewonnen.

Es wurde auch ein neues Parlament gewählt.

Im Parlament werden wichtige politische Entscheidungen

und Gesetze beschlossen.

Erdogans Partei, AKP, hat bei den Parlaments-Wahlen

sehr viele Stimmen erhalten.

Ein Politiker der Opposition findet dieses Regierungssystem nicht gut.

Er meinte, dass die Türkei von nun an eine „Ein-Mann-Regierung“ ist.

Die Opposition sind die Parteien im Parlament, die nicht in der Regierung sind.

Im Jahr 2017 haben viele Türken bei einer Abstimmung

knapp für die Einführung von einem Präsidialsystem gestimmt.

Für Erdogan war es sehr wichtig,

dass er das Präsidialsystem in der Türkei einführt.

Die Opposition wollte dem Parlament wieder mehr Macht geben.