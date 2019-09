Taucher in Brasilien entdeckten eine 7 Meter lange Schlange

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Brasilien, im Fluss Rio Formoso,

wurde eine 7 Meter lange Anakonda

von Tauchern entdeckt.

Die Anakonda ist eine Schlangen-Art.

Anakondas gehören zu den schwersten

und längsten Schlangen der Welt.

Die Schlangen können fast 9 Meter

lang und 900 Kilogramm schwer werden.

Anakondas befinden sich meistens

in Flüssen und kommen nur in Südamerika vor.

Anakondas entdeckt man in Flüssen selten,

weil das Wasser

in den Flüssen trüb ist.

Deswegen war es für die Taucher

überraschend, die Anakonda zu entdecken.

Die Taucher haben die Anakonda

im Fluss gefilmt und das Video auf

der Internetseite Instagram veröffentlicht.

Die Anakonda hat sich den Tauchern

gegenüber sehr ruhig verhalten.

Der Taucher Bartolomeo Bove meint,

dass das Verhalten von der Schlange zeigt,

dass sie eigentlich friedliche Tiere sind.

Von Anakondas wird häufig angenommen,

dass sie aggressiv sind und Leben gefährden können.

Aber die friedliche Begegnung mit

der Schlange zeigt, dass dies gar nicht so ist.