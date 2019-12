Streit zwischen den USA und China

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Hongkong demonstrieren seit Juni sehr

viele Menschen.

Bei einer Demonstration zeigt man öffentlich,

dass man etwas nicht gut findet.

Die Menschen wollen nicht, dass die Regierung von

Hongkong von der Politik in China beeinflusst wird.

Hongkong ist eine Stadt in China.

Sie liegt in einem besonderen Gebiet,

in dem andere Regeln und Gesetze gelten als in China.

Die Menschen in Hongkong haben Angst,

dass ihre Rechte eingeschränkt werden.

Sie fordern mehr Mitbestimmung in der Politik.

Die Polizei in Hongkong geht mit Gewalt

gegen die Demonstranten vor.

Viele Menschen wurden dabei verletzt,

es starb auch schon jemand.

Am 28. November beschlossen die USA ein Gesetz,

das der Volksrepublik China mit Wirtschafts-Strafen droht.

Mit dem Gesetz wollen die USA die unzufriedenen

Menschen in Hongkong unterstützen.

China findet das nicht gut.

China beschloss daher eigene

Strafen gegen die USA.

Es dürfen ab sofort keine Kriegs-Schiffe aus den USA

in Hongkong anhalten.

Das gilt auch für Militär-Flugzeuge aus den USA.