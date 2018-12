Sport und gesundes Essen ist gut fürs Gehirn

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele ältere Menschen, machen Rätsel,

oder lernen eine neue Sprache,

damit das Gehirn fit bleibt.

Das ist gut und hilft.

Wichtiger ist es aber,

dass man Gehirn-Entzündungen vermeidet.

Gehirn-Entzündungen kommen

bei Menschen fast jeden Tag vor.

Wenn man zum Beispiel 3 Nächte hintereinander

nicht gut schläft, ist das Hirn entzunden,

sagen die Forscher.

Durch Stress, wenn man zu viel arbeitet,

oder durch Stress mit Freunden oder der Familie,

kann sich das Gehirn auch entzünden.

Es ist außerdem schlecht für das Gehirn,

wenn man keinen Sport macht .

Wer noch geistig fit bleiben will, wenn er älter ist,

sollte ausreichend Sport machen

und sich gesund ernähren.

So können Entzündungen im Gehirn

verhindert werden.

Man kann das Gehirn fit halten,

indem man es fördert und neues lernt.

Man sollte aber nur etwas Neues lernen,

wenn es auch wirklich Sinn macht.

Wenn man zum Beispiel die Sprache des Landes lernen will,

wo man als nächstes Urlaub macht, dann ist es sinnvoll.