Forschung: Warum Sport und gesunde Nahrung gut fürs Hirn sind

Viel Bewegung

Wer also bis ins hohe Alter geistig fit bleiben will, sollte viel Sport betreiben, z.B. Laufen, Schwimmen oder Ballspiele: „Die Skelettmuskulatur setzt dabei entzündungshemmende Substanzen frei.“ Das Gleiche gilt für die Ernährung, wo der Hirnforscher auf die Mittelmeerdiät setzt: Wenig rotes Fleisch, dafür viel frisches Obst und Gemüse sowie Fisch – so beugt man Entzündungen in Körper und Gehirn vor.“ Auch soziale Kontakte helfen dabei, dass die grauen Zellen lange funktionieren.

Noch ein Rat: Wer etwas Neues lernen will, muss seiner Sache Bedeutung geben – also keine Sprache lernen, nur weil man das Gehirn trainieren will. Wer hingegen die Sprache des Urlaubslandes übt, das er demnächst besuchen wird, wird erfolgreich sein.