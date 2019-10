So bereitet man seine Wohnung auf den Winter vor

Link zum Original-KURIER-Artikel

Um die Kosten für die Heizung

und den Strom zu senken,

sollte man einige Dinge beachten.



Die Heizung

Man sollte noch vor dem Winter ausprobieren,

ob mit der Heizung alles in Ordnung ist.

Sonst merkt man vielleicht erst zu spät,

dass die Heizung nicht funktioniert.

Auch die Kontrolle und Wartung der Gas-Therme

und das Entlüften der Heizkörper,

sollte man schon vor der kalten Jahreszeit machen.

Die Fenster

Viele Fenster sind nicht komplett dicht.

Durch sie kann kalte Luft in den Wohnraum kommen.

Fenster-Dichtungen kann man mit Silikon-Spray einsprühen.

Das pflegt die Dichtungen, damit sich nicht rissig werden.

Wichtig ist, dass man die Fenster-Dichtungen trocken hält.



Die Eingangstüre

Undichte Eingangstüren können

mit einer zusammengerollten Decke

abgedichtet werden.

Man kann auch einen schweren Vorhang

vor die Türe hängen, um Zugluft zu vermeiden.



Die Temperatur

Auf die Temperatur soltle man auch achten.

Wenn man tagsüber nicht in der Wohnung ist,

sollte man die Temperatur um

4 bis 6 Grad runter stellen.

Wenn man im Winter meht als 3 Wochen

nicht in seiner Wohnung ist,

kann man in der Zeit die Heizung ganz abschalten.

In einem Haus sollte man schauen,

dass die Temperatur nicht unter 6 bis 8 Grad sinkt,

sonst könnnen Frost-Schäden am Haus entstehen.

Um Schimmel zu vermeiden, sollte man 3 bis 4 Mal am Tag,

für ungefähr 10 Minuten lüften.



Die Feuchtigkeit

In einem Haus sollte man auch kontrollieren,

ob das Dach dicht ist.

Wenn das Dach nicht dicht ist,

kann Feuchtigkeit das ganze Haus zerstören.

Die Regenrinne sollte man auch kontrollieren.

Blätter und Schmutz sollte man entfernen.

Sonst kann das Wasser, das sich in der Regenrinne sammelt,

nicht abrinnen.

Wenn es überläuft, kann das den Mauern

vom Haus schaden.