Rauchverbot auf allen österreichischen Bahnhöfen

Auf den österreichischen Bahnhöfen darf bald nicht mehr

geraucht werden.

Ab Ende Jänner darf man auf Bahnhöfen in Salzburg

nicht mehr rauchen.

In Niederösterreich, Steiermark und Kärnten

wird das Rauchverbot ab Ende März gelten.

Spätestens ab 1. April wird es auf allen Bahnhöfen

in Österreich keine Aschenbecher mehr geben.



In Wien und im Burgenland gibt es schon

ein Rauchverbot auf Bahnhöfen.

Wien ist das erste Bundesland, das ein Rauchverbot

auf allen Bahnhöfen eingeführt hat.

Das Rauchverbot wird von Mitarbeitern kontrolliert.

Bei einem Verstoß gegen das Rauchverbot sollen

Mitarbeiter zuerst auf das Verbot hinweisen.

Es wird nicht gleich bestraft.