Rauchverbot am Strand von Bibione

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit einigen Jahren gibt es im italienischen Badeort

Bibione das Projekt „Atme das Meer“.

Man will Badegäste dazu bringen, am Strand

nicht mehr zu rauchen.

Seit dem Jahr 2014 gibt es ein Rauchverbot

von der 1. Sonnenschirm-Reihe bis zum Meer.

Trotzdem wurde an dem Strand viel geraucht.

Seit der Einführung von dem Rauchverbot

im Jahr 2014 wurden am Strand über eine halbe Million

Zigaretten-Reste gesammelt.

Das Rauchen am Strand ist für die Menschen

und die Umwelt schädlich.

Seit diesem Sommer gilt das Rauchverbot

für den ganzen Strand von Bibione.

Es gibt aber eigene Raucherbereiche.

Die Weltgesundheitsorganisation und das

italienische Gesundheitsministerium unterstützen das Projekt.