Verbot seit 2014: Strand von Bibione ist endgültig rauchfrei

Das Projekt unter dem Motto "Atme das Meer" entstand auf Initiative der Gemeindeverwaltung von San Michele al Tagliamento in der Provinz Venedig, zu der Bibione gehört. In der Zwischenzeit haben internationale Organisationen wie die WHO (Weltgesundheitsorganisation), das italienische Gesundheitsministerium, die Region Venetien und das Nationale Krebsinstitut ihre Unterstützung zugesagt.