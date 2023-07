5 Fehler, die Italien-Urlauber machen können

2. Im Restaurant getrennte Rechnungen verlangen und Trinkgeld geben

In Italien ist es in Restaurants üblich, dass pro Tisch eine gemeinsame Rechnung ausgestellt wird. Für getrenntes Zahlen haben die Italiener kein Verständnis. Das Trinkgeld ist meistens in Form des "Coperto", des Gedecks, in der Rechnung inbegriffen. Will man den guten Service aber extra belohnen, kann man ein wenig Wechselgeld am Tisch liegen lassen.

