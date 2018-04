Rauchbomben-Wurf beim Spiel Rapid gegen Austria

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 15. April wurde beim Fußball-Spiel

Rapid Wien gegen Austria Wien,

eine Fotografin mit einer leeren Rauchbombe beworfen.

Aufnahmen der Video-Überwachung zeigen den Täter.

Die Fotografin wurde von der Rauchbombe am Kopf verletzt.

Sie musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Verletzung, eine Platzwunde,

musste genäht werden.

Der Täter darf nicht mehr

in das Stadion der Wiener Austria.

Es folgt noch ein Brief mit einer Entschuldigung

an die Fotografin, der von dem Chef der Austria

und vom Sport-Direktor unterschrieben wurde.

Die Wiener Austria erzählt:

"So etwas hat bei uns keinen Platz."

Bei der Bundesliga wird für den Täter

ein Verbot für alle Fußball-Stadien in Österreich beantragt.