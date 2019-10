Philippa Strache wird im Nationalrat mitarbeiten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Philippa Strache wird Mitarbeiterin im Nationalrat.

Sie kandidierte bei der Nationalrats-Wahl

für die FPÖ in Wien.

Philippa Strache ist die Frau vom ehemaligen

FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache.

Philippa Strache bekam genug Stimmen,

um im Nationalrat mitarbeiten zu dürfen.

Der Nationalrat beschließt zusammen

mit dem Bundesrat die Gesetze in Österreich.

Die Zuständigen entschieden am 7. Oktober aber,

dass Philippa Strache nicht für die FPÖ

im Nationalrat mitarbeiten wird.

Deshalb war bisher unklar, ob Philippa Strache

überhaupt Mitarbeiterin im Nationalrat wird.

Am 22. Oktober gab sie aber bekannt,

dass sie als unabhängige Mitarbeiterin

im Nationalrat arbeiten wird.

Unabhängig bedeutet, dass sie nicht für eine Partei

im Nationalrat arbeiten wird.