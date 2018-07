Mondfinsternis könnte durch Wolken gestört werden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 27. Juli findet zwischen 21:30 Uhr und 23:14 Uhr

die längste Mondfinsternis vom Jahrhundert statt.

Eine Mondfinsternis gibt es nur bei Vollmond,

wenn der Mond genau hinter der Erde steht.

Thomas Krennert ist ein Wetter-Experte.

Krennert meint, dass es im Osten von Österreich

stark bewölkt sein wird.

Es ist deswegen stark bewölkt,

weil es in den letzten Tagen Gewitter gab.

Durch die Wolken wird die Sicht zum Mond schlechter.

Krennert rät, dass man sich am besten einen Hügel sucht.

Die Sicht im Tal ist nämlich nicht so gut.

Es wird auch empfohlen, sich die Mondfinsternis außerhalb

einer Stadt anzusehen.

Der Grund ist, weil es in einer Stadt zu viel Beleuchtung gibt.