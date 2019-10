Lotte Tobisch ist mit 93 Jahren gestorben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Lotte Tobisch starb am 19. Oktober,

im Alter von 93 Jahren.

Tobisch starb im Künstlerheim in Baden.

Im Künstlerheim lebte sie und war außerdem

bis zuletzt die Leiterin vom Haus.

Das Künstlerheim in Baden ist ein Altersheim für

Künstler aus allen Bereichen.

Baden ist eine Stadt in Niederösterreich.

Lotte Tobisch wurde am 28. März 1926

in Wien geboren.

Tobisch machte eine Ausbildung

zur Schauspielerin an der

privaten Musikschule „Konservatorium Horak“.

Sie war unter anderem Schauspielerin

im Burgtheater in Wien.

Tobisch war auch in vielen

Filmen im Fernsehen zu sehen.

Vom Jahr 1981 bis zum Jahr 1996

organisierte Lotte Tobisch den Wiener Opernball.

Den Wiener Opernball gibt es seit dem Jahr 1935.

Der Ball findet jedes Jahr

am letzten Donnerstag im Februar,

in der Staatsoper statt.

Der Wiener Opernball ist weltweit bekannt,

weil jedes Jahr viele bekannte Persönlichkeiten

für den Opernball nach Wien kommen.

Als Lotte Tobisch 90 Jahre alt wurde, meinte sie,

dass sie oft gefragt wird, wie sie es schafft,

so fröhlich zu sein.

Tobisch sagte, dass sie gar nicht so fröhlich ist.

Sie meinte, dass sie jeden Tag dankbar dafür ist,

dass sie den 2. Weltkrieg überlebt hat

und dass sie körperlich und geistig gesund ist.