Opernball-Lady Lotte Tobisch mit 93 Jahren gestorben

Ihre Starrolle - auch wenn sie selbst das nicht so gerne hört - spielte Tobisch allerdings in der Staatsoper. 16 turbulente Jahre lang - von 1981 bis 1996 - prägte die Schauspielerin als Organisatorin den Opernball. Eineinhalb Jahrzehnte voller Demonstrationen, Starrummel und Stornierungen. "Man muss es ernsthaft machen, es muss klappen, es muss in Ordnung sein. Aber ernst nehmen dürfen's das nicht", sagte sie.

"So fröhlich bin ich nicht"

"Oft werde ich gefragt: 'Sie sind so fröhlich, wie machen Sie das?' So fröhlich bin ich nicht. Es ist ein solches Glück, wenn es einem beschieden ist, dass man diese Zeit ( Zweiten Weltkrieg, Anm.) irgendwie tatsächlich überlebt hat mit allem Drum und Dran und wenn man so halbwegs gesund ist und noch halbwegs sein Hirn beieinander hat. Ich bin jeden Tag dankbar dafür", sagte Tobisch zu ihrem 90. Geburtstag.