Lotte Tobisch: "Wer denkt, ist nicht wütend"

Angela Merkel

Merkel

Merkel

Die Bevölkerung hat ein großes Bedürfnis nach Ordnung und das ist die Stunde der Erdogans und Orbans. Ordnung machen die, aber mit Kopf ab. Darum ist die Weltlage derzeit wirklich gefährlich. Politiker wiehaben daher meine volle Bewunderung. Ich sage nicht, dass sie in allem recht hat. Aber sie zieht ihre Haltung beispielsweise in der Flüchtlingspolitik konsequent durch. Sie hat auch keine Scheu davor, das auch noch irgendwie mit einem Erdogan durchzubringen, also den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben. Sie hat meine Bewunderung und meinen Respekt. Wenn es mehr Menschen wie diegeben würde, würde die Welt besser aussehen. Wenn ich da an unseren Faymann denke – an diese grenzenlose Peinlichkeit, dass er zuerst unter die Röcken vonkriecht und sie dann beim ersten Gegenwind in der Flüchtlingspolitik stehen lässt.

Glauben Sie nach dem Wechsel von Faymann zu Kern an den ausgerufenen Neustart der rot-schwarzen Regierung?

Der Kern mag es wollen und ich weiß nicht, ob er es kann. Aber das System ist derart eingerostet, dass ich meine Zweifel habe, ob das noch irgendjemandem gelingen kann.

Sie waren mit dem prominenten Philosophen Theodor Wilhelm Adorno befreundet und haben auch einen Briefwechsel mit ihm als Buch veröffentlicht. Was würde der große Aufklärer Adorno zu unserer Zeit sagen, in der Populismus und Irrationalität den Ton angeben?Das habe ich mich schon öfter gefragt. Der Teddy hat einmal gesagt: Wer denkt, ist nicht wütend. Es gibt einen Mangel an Denken überall. Es wird gehandelt aus Machtgründen, aus Vorteilsgründen, aber es wird nichts mehr zu Ende gedacht. Das ist ein großer Fehler und dann kommt die große Wut und dann hört das Denken überhaupt auf.

Schlussresümee zur Generalfrage dieser KURIER-Serie: Zweite Republik, war’s das? Was soll von dieser Ära bleiben, worauf können wir getrost künftig verzichten?

Die Zweite Republik ist noch nicht vorbei. Wir wollen hoffen, dass sie noch eine Weile hält. Hoffen wir, dass sich noch einiges innerhalb des ganzen Malheurs ins Lot bringen lässt und dass wir nicht eine Dritte Republik erleben, die nichts Gutes verspricht.

Das heißt, Sie geben der maroden Zweiten Republik noch eine Chance?

Ich habe beschlossen, glücklich zu sein.