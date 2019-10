Kinder aus ärmeren Familien sind öfter krank

Link zum Original-KURIER-Artikel

Mitarbeiter von der Ärztekammer in Wien

machten vor Kurzem eine Untersuchung.

Die Österreichische Ärztekammer setzt sich für

die Rechte von Ärzten in ganz Österreich ein.

Sie wollten herausfinden,

wie Armut die Gesundheit von Kindern

in Österreich beeinflusst.

Dazu wurden ungefähr 500 Ärzte befragt.

Fast die Hälfte der befragten Ärzte stellte fest,

dass Kinder aus ärmeren Familien

häufiger zum Arzt müssen,

als Kinder aus reicheren Familien.

8 von 10 Ärzten stellten fest,

dass ärmere Kinder oft

körperlich nicht fit genug sind.

Kinder aus ärmeren Familien können sich außerdem

nicht so gut konzentrieren,sind öfter nervös

oder haben Depressionen.

Eine Depression ist eine psychische Erkrankung.

Menschen mit Depressionen sind oft traurig,

fühlen sich nicht gut oder verlieren ihre Interessen.

6 von 10 Ärzten stellten fest,

dass ärmere Kinder häufiger

chronische Krankheiten haben.

Chronische Krankheiten dauern lange an

und sind schwer heilbar.

Der Chef der Ärztekammer fordert,

dass in Österreich mehr Geld für

die Krankheits-Vorsorge und

für die Gesundheits-Förderung bei Kindern

ausgegeben wird.