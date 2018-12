KURIER-Leser bewerteten die neue Straßenbahn „Flexity-Bim“ gut

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Wiener Linien haben 80 KURIER-Leser

zu einer Sonder-Fahrt eingeladen.

Sie konnten die neue Flexity-Bim testen,

noch bevor sie in Wien eingesetzt wird.

Die Straßenbahn wird am 6. Dezember

auf der Linie 67 in Betrieb genommen.

Bis 2025 sollen 119 Flexity-Straßenbahnen

die alten Straßenbahnen ersetzen.

Mehrere Personen berichten über die Fahrt

mit der neuen Straßenbahn.

Während die Straßenbahn fährt,

kann man im Waggon ruhig gehen und

spürt dabei fast keine Erschütterungen.

Die Tester sagen, dass man auch die Geräusche

vom Fahrzeug nicht mehr so stark hört.

Der Innenraum wirkt breiter als

in den vorigen Modellen.

Die Motoren befinden sich nämlich

unter dem Fahrzeugboden und nicht mehr

an den Seiten von der Straßenbahn.

Die Sitzlehnen sind außerdem besser

an den Rücken angepasst.

Der Straßenbahnfahrer Johann Linzer,

der seit 27 Jahren für die Wiener Linien arbeitet,

bemerkt auch einen großen Unterschied.

Das Fahren ist angenehmer und statt Spiegeln

an der Straßenbahn gibt es jetzt Kameras.

Mit ihnen kann Herr Linzer sogar sehen,

was hinter der Straßenbahn ist.