KURIER-Leser stellen Flexity-Bim gutes Zeugnis aus

Für Aufsehen sorgte die Sonderfahrt der neuen Flexity-Bim, zu der die Wiener Linien 80 KURIER-Leser am Freitagnachmittag eingeladen hatten. Straßenbahnfans fotografierten die Garnitur, die am 6. Dezember auf der Linie 67 ihren Betrieb aufnimmt, sowohl vor dem Start am Karlsplatz als auch entlang der Strecke von allen Seiten. Und auch im Inneren des Fahrzeugs wurde so manche Kamera gezückt. Auf dem Weg über Ring und Schwarzenbergplatz zum Verkehrsmuseum Remise testeten die KURIER-Leser die neue Bim auf Herz und Nieren.

So wie Pensionistin Mathilde Schaden, die gemeinsam mit ihrem Mann Franz mitfuhr. Sie stand von ihrem Fensterplatz in der dritten Reihe auf, um „einen Testmarsch“ bis ans hintere Ende des Flexity zu unternehmen.